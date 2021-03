Šach mat v podaní Matoviča – originálny spôsob ako sa pripraviť o moc pár mesiacov po voľbách, v mylnej domnienke celého klubu, že víťazstvo a mandát na zostavenie vlády oprávňuje premiéra škodiť krajine celé štyri roky.

To si myslel aj Mečiar a HZDS i Fico a Smer po niekoľkých rokoch vládnutia.

Posledné týždne je verejnosť skúšaná koaličnou krízou, ktorú spôsobil premiér svojím spôsobom manažovania s absenciou politickej slušnosti, diplomacie, záruk platnosti dohôd a konaním na vlastnú päsť. Vytvorenie opozície vo vláde je prirodzeným dôsledkom jeho konania a pasivity partnerov, ktorí mu príliš dlho akceptovali príliš veľa.

Rok po voľbách sa OĽANO zmieta v kaši, ktorú navaril premiér za pár mesiacov. Zdá sa, že si to neuvedomuje nikto z klubu OĽANO, ale líder píli konár predovšetkým pod ich zadkami. A tak budeme čoskoro zrejme svedkami niečoho výnimočného - premiérov útok porazí jeho samého. Šach mat vo vlastnom podaní.

Dnes ťažko predvídať, čo sa reálne môže stať, pretože konanie najvyššieho manažéra štátu je nepredvídateľné a v strane absentuje oponent, ktorý by korigoval excesy lídra, udržiaval v strane zdravú klímu - kontakt s realitou. To sú ideálne podmienky pre transformáciu politickej strany do funklubu typu HZDS, Smer, vrátane postupnej tolerancie neakceptovateľného, od drobných prešľapov po trestné činy.

Je zaujímavé sledovať, ako u nás pretrváva, aj po toľkých rokoch, stranícka vernosť. Hlboko zakorenená z čias KSČ sa preniesla do HZDS, Smeru, a teraz OĽANO. No kým u tých starších sa formovala roky, preosievala príchodmi a odchodmi jej členov, až ostalo zdravé jadro odtrhnuté od reality, OĽANO sa k stádovitosti jeho členov dopracovalo „v skrátenom konaní“. Zrejme veľmi učenliví členovia. Neodpadli od stáda ani vtedy, keď sa lídrovi podarilo urobiť niekoľko diplomatických prešľapov v priebehu niekoľkých dní, nepohol nimi ani hrubý medzinárodný prešľap, keď sa dotkol všetkých Ukrajincov v rámci nákupu ruskej vakcíny, neodradila ich ani kritika lídra na adresu novinárov v čase, keď bolo potrebné prejaviť ľútosť,...

Máme zabudnúť na túžbu po zmene politickej kultúry?

Koľko rokov bol pri moci Fico, kým začal vnímať žurnalistov ako „protislovenské prostitútky“ a ako dlho trvalo Matovičovi, kým dospel k podobnému záveru? "Tri roky od vraždy je čas sa pozrieť pravde o slovenskej žurnalistike do očí. Novinárov kvalít Jána Kuciaka by sme na Slovensku spočítali - preženiem - na prstoch dvoch rúk. BOHUŽIAĽ. Zbytok je ... radšej pomlčím. Často povrchný, často zaujatý, často povýšenecký,". Skrátka, proti (vládne, slovenské, Matovičove, či kohokoľvek pri moci) prostitútky. Vedia sa pýtať veľmi nepríjemné otázky a na telo. Taký bol Kuciak a takí sú aj ostatní novinári. Len sa zmenila pozícia a uhol pohľadu Matoviča.

Žiaľ, došlo na Ficove slová. Politická kultúra na Slovensku.

Vzhľadom na mylnú domnienku Matoviča a jeho funklubu, že vo februári dostali od voličov mandát na štyri roky, a absencii sebareflexie aj po viac než 15 % poklese preferencií od apríla 2020 do marca 2021 (volebné prieskumy agentúry AKO, zdroj SME.sk) je na zváženie, či mandát premiéra rozšíriť o ustanovenie o skúšobnej dobe, ktorá by umožňovala zmenu v podmienkach, aké zmietajú slovenskú politickú scénu v súčasnosti: keď je zjavné opakované pochybenie premiéra a keď nefungujú „záchranné páky“ v materskej strane, ktorá ho má „uzemniť“ ako prvá. Keď nepomôže ani korekcia zo strany koaličných partnerov, a ani diplomatický dohovor hlavy štátu. Aby sme v budúcnosti už nemuseli trpieť „fušerov“ celé štyri roky len preto, že u nich absentuje sebareflexia a schopnosť vyvodiť osobnú zodpovednosť.